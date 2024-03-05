Глава делегации США на ВФМ: вражда в отношениях с Россией идёт из Вашингтона

Глава американской делегации на Всемирном фестивале молодёжи Калеб Мопин заявил, что тёплый приём его делегации на ВФМ демонстрирует, что враждебность в отношениях России и Соединённых Штатов исходит со стороны Вашингтона.

Такое мнение Мопин высказал в беседе с РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, гостей из США россияне встретили на фестивале очень радушно, а также показали, что рады видеть американцев.

«Это снова показывает, что враждебность исходит не со стороны России, а из Соединённых Штатов, от американских руководителей», — сказал Мопин.

По его мнению, Москва открыта к диалогу и сотрудничеству с Вашингтоном.

Ранее вице-председатель американской делегации Кристофер Хелали заявил, что «рад прорвать блокаду и санкции», введённые в отношении России.

Он отметил, что американская молодёжь хотела бы «дружить и работать сообща» с Россией.