Глава делегации США на ВФМ: вражда в отношениях с Россией идёт из Вашингтона
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Такое мнение Мопин высказал в беседе с РИА Новости.
Как рассказал собеседник агентства, гостей из США россияне встретили на фестивале очень радушно, а также показали, что рады видеть американцев.
«Это снова показывает, что враждебность исходит не со стороны России, а из Соединённых Штатов, от американских руководителей», — сказал Мопин.
По его мнению, Москва открыта к диалогу и сотрудничеству с Вашингтоном.
Ранее вице-председатель американской делегации Кристофер Хелали заявил, что «рад прорвать блокаду и санкции», введённые в отношении России.
Он отметил, что американская молодёжь хотела бы «дружить и работать сообща» с Россией.