Глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал конгрессменам, когда заявил о возможной войне между Россией и НАТО.

С таким заявлением выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, заявления официальных лиц стран НАТО о якобы грядущем вторжении России строятся не на знании планов Кремля, а на слепой вере.

«Это конфликт, который начался и закончится на Украине», — добавил Риттер.

Ранее Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Остина, заявил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.

Также глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что возможное столкновение НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем — ядерной войной и апокалипсисом.