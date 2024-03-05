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Экс-разведчик США Риттер: Остин нагло соврал о возможной войне России с НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал конгрессменам, когда заявил о возможной войне между Россией и НАТО.

С таким заявлением выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, заявления официальных лиц стран НАТО о якобы грядущем вторжении России строятся не на знании планов Кремля, а на слепой вере. 

«Это конфликт, который начался и закончится на Украине», — добавил Риттер.

Ранее Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Остина, заявил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.

Также глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что возможное столкновение НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем — ядерной войной и апокалипсисом.

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