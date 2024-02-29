Слуцкий: столкновение России и НАТО может закончиться ядерной войной

Возможное столкновения НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем — ядерной войной и апокалипсисом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий.

«Остин (шеф Пентагона. — RT) не понимает одного: «возможное» столкновение НАТО с Россией в лучшем случае закончится распадом НАТО, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом», — сказал он РИА Новости.

Слуцкий подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но в случае нападения на страну отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов — трагичными.

Он назвал заявление министра обороны США Ллойда Остина манипуляциями на грани адекватности.

Ранее глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

Остин также выразил обеспокоенность российскими успехами на линии фронта.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала безумием заявление главы Пентагона.