Слуцкий: столкновение России и НАТО может закончиться ядерной войной
- РИА Новости
«Остин (шеф Пентагона. — RT) не понимает одного: «возможное» столкновение НАТО с Россией в лучшем случае закончится распадом НАТО, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом», — сказал он РИА Новости.
Слуцкий подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но в случае нападения на страну отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов — трагичными.
Он назвал заявление министра обороны США Ллойда Остина манипуляциями на грани адекватности.
Ранее глава американского Минобороны Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.
Остин также выразил обеспокоенность российскими успехами на линии фронта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала безумием заявление главы Пентагона.