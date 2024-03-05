Глава делегации США на Всемирном фестивале молодёжи Калеб Мопин рассказал, что считает россиян героями и поддерживает защиту населения Донбасса от киевского режима.

«Я считаю россиян героями и поддерживаю то, что Россия делает для защиты населения Донецка и Луганска от правительства, насаждённого НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Мопин добавил, что симпатизирует всем в мире, «кто противостоит империализму».

При этом американец подчеркнул, что сегодня россияне возглавляют борьбу с империалистической системой в мире.

Ранее эстонский журналист и государственный служащий Юло Маттеус заявил, что провал контрнаступления ВСУ дал толчок росту доверия к российскому лидеру Владимиру Путину и России.