Глава делегации США на ВФМ заявил, что поддерживает защиту населения Донбасса
«Я считаю россиян героями и поддерживаю то, что Россия делает для защиты населения Донецка и Луганска от правительства, насаждённого НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Мопин добавил, что симпатизирует всем в мире, «кто противостоит империализму».
При этом американец подчеркнул, что сегодня россияне возглавляют борьбу с империалистической системой в мире.
Ранее эстонский журналист и государственный служащий Юло Маттеус заявил, что провал контрнаступления ВСУ дал толчок росту доверия к российскому лидеру Владимиру Путину и России.