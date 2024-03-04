ERR: провал контрнаступления ВСУ дал толчок росту доверия к Путину и России

Провал контрнаступления украинской армии мог привести к росту доверия к российскому лидеру Владимиру Путину и государству в целом. Такое мнение выразил эстонский журналист и государственный служащий Юло Маттеус.

Об этом пишет ERR. Среди причин популярности России Маттеус называет запутанность помощи со стороны США и общую беспомощность Запада. Данные изменения стали следствием вывода ВСУ из Авдеевки и ослабления оборонной способности Украины. Маттеус считает, что Россия в ходе ведения спецоперации развила свою промышленность, а западные страны испытывают большие трудности с оказанием военной поддержки Украине. Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому Путину доверяют 79,6% россиян, одобряют его работу 77,3% опрошенных.