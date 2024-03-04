RT в Telegram
Подпишись

ERR: провал контрнаступления ВСУ дал толчок росту доверия к Путину и России

Короткая ссылка
Провал контрнаступления украинской армии мог привести к росту доверия к российскому лидеру Владимиру Путину и государству в целом. Такое мнение выразил эстонский журналист и государственный служащий Юло Маттеус.

Об этом пишет ERR.

Среди причин популярности России Маттеус называет запутанность помощи со стороны США и общую беспомощность Запада. Данные изменения стали следствием вывода ВСУ из Авдеевки и ослабления оборонной способности Украины.

Маттеус считает, что Россия в ходе ведения спецоперации развила свою промышленность, а западные страны испытывают большие трудности с оказанием военной поддержки Украине.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому Путину доверяют 79,6% россиян, одобряют его работу 77,3% опрошенных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить