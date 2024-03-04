ERR: провал контрнаступления ВСУ дал толчок росту доверия к Путину и России
Об этом пишет ERR.
Среди причин популярности России Маттеус называет запутанность помощи со стороны США и общую беспомощность Запада. Данные изменения стали следствием вывода ВСУ из Авдеевки и ослабления оборонной способности Украины.
Маттеус считает, что Россия в ходе ведения спецоперации развила свою промышленность, а западные страны испытывают большие трудности с оказанием военной поддержки Украине.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому Путину доверяют 79,6% россиян, одобряют его работу 77,3% опрошенных.