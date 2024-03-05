ООН: боевики ХАМАС во время нападения на Израиль насиловали и сжигали тела

Специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамила Паттен заявила о наличии оснований полагать, что в ходе атаки ХАМАС 7 октября 2023 года имели место случаи сексуального насилия, а также сожжения тел.

Об этом пишет The Jerusalim Post.

По словам Паттен, изнасилования наблюдались как минимум в трёх местах: на музыкальном фестивале «Нова» и его окрестностях, на 232-ой магистрали и кибуце Реим.

«Спецпредставитель призывает все компетентные органы, как национальные, так и международные, привлечь к ответственности вне зависимости от рангов всех преступников», — говорится в публикации.

Ранее американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о плане ХАМАС напасть на израильскую территорию.