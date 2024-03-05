AFP: в Гаити вооружённые люди пытались захватить главный международный аэропорт

Вооружённые люди пытались захватить главный международный аэропорт в Гаити.

Об этом пишет AFP.

«Бронированный грузовик на взлётной полосе стрелял по бандам, пытаясь помешать им проникнуть на территорию аэропорта, в то время как десятки сотрудников и других рабочих бежали от... пуль», — передаёт РИА Новости.

Отмечается, что это нападение было названо «крупнейшей атакой» на аэропорт за всю историю Гаити.

Ранее банды захватили главную тюрьму Гаити и освободили заключённых.

Позже власти Гаити ввели на территории столицы режим ЧП и комендантский час.