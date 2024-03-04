Короткое замыкание стало причиной повреждения кабеля между Эстонией и Финляндией
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Об этом сообщил член правления эстонской энергетической компании Elering Рейго Кебья.
«Выход из строя морского кабеля Estlink 2... произошёл из-за внутреннего короткого замыкания, причиной которого могло стать геологически сложное расположение кабеля», — цитирует его РИА Новости.
Он заявил, что Elering отремонтирует кабель к концу августа.
Ранее сообщалось, что компания Elering намерена получить разрешение на строительство третьего подводного энергетического кабеля EstLink 3 между Эстонией и Финляндией.