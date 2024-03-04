В Палестине заявили о недопустимости участия постпреда Израиля в заседаниях ООН

Палестинский постоянный наблюдатель при ООН Рияд Мансур заявил, что Палестина считает недопустимым участие постоянного представителя Израиля в заседаниях ООН.

Об этом дипломат сказал в ходе пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отметил Мансур, Израиль совершает преступления против палестинского народа постоянно и бесконтрольно. Он добавил, что израильские власти принимают законы, а также определяют военные стратегии, поощряя тем самым эти преступления.

«Эпоха израильской безнаказанности должна закончиться, и мы должны вступить в новую эру ответственности и санкций. Нельзя позволить Израилю сидеть среди нас, читать нотации остальному миру за то, что он отвергает свои преступления, нападать на ООН и её членов», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставляли гумпомощь на север анклава.

Позже Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по сектору Газа в ходе раздачи там гумпомощи.