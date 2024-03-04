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Bild обратил внимание на пароль 1234 на сайте бундесвера

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Министерство обороны Германии опубликовало комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о перехваченном разговоре немецких офицеров, под ссылкой на материал сотрудниками пресс-службы был оставлен пароль 1234, сообщает Bild.
Bild обратил внимание на пароль 1234 на сайте бундесвера
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Ещё неделю назад это была бы заезженная шутка. После атаки российских шпионов на бундесвер это крайне неловко», — пишет таблоид.

Как пишут журналисты, на сайте бундесвера сказано, что «этот выпуск защищён паролем».

«Вы уверены, что это действительно безопасно?» — отмечает газета.

1 марта Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. В Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Министр обороны Борис Писториус, комментируя скандал, заявил, что беседы офицеров не означают факта, что есть решение о передаче киевскому режиму соответствующих ракет.

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