Экс-советник Пентагона Макгрегор: западные войска не могут вести боевые действия
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По его мнению, у европейских войск отсутствует потенциал для противостояния тем, кто может дать им отпор. Макгрегор отметил, что никто в Европе не заинтересован в том, чтобы вступить в украинский конфликт.
«Спустя почти три года, это большая ошибка недооценивать русских, на самом деле они вполне серьёзно относятся к защите своей страны», — сказал он в интервью YouTube-каналу Redacted.
Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что ввод войск НАТО на Украину спровоцирует мировую войну.