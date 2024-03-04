RT в Telegram
Подпишись

Экс-советник Пентагона Макгрегор: западные войска не могут вести боевые действия

Короткая ссылка
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что сухопутные войска стран Запада не смогут вести реальные боевые действия.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: западные войска не могут вести боевые действия
  • © AP Photo / Mindaugas Kulbis

По его мнению, у европейских войск отсутствует потенциал для противостояния тем, кто может дать им отпор. Макгрегор отметил, что никто в Европе не заинтересован в том, чтобы вступить в украинский конфликт.

«Спустя почти три года, это большая ошибка недооценивать русских, на самом деле они вполне серьёзно относятся к защите своей страны», — сказал он в интервью YouTube-каналу Redacted.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что ввод войск НАТО на Украину спровоцирует мировую войну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить