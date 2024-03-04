Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что сухопутные войска стран Запада не смогут вести реальные боевые действия.

По его мнению, у европейских войск отсутствует потенциал для противостояния тем, кто может дать им отпор. Макгрегор отметил, что никто в Европе не заинтересован в том, чтобы вступить в украинский конфликт.

«Спустя почти три года, это большая ошибка недооценивать русских, на самом деле они вполне серьёзно относятся к защите своей страны», — сказал он в интервью YouTube-каналу Redacted.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что ввод войск НАТО на Украину спровоцирует мировую войну.