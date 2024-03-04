На заводе в британском Манчестере произошла утечка химикатов
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Об этом пишет газета Manchester Evening News.
«Предположительная утечка химикатов произошла в здании Lanxess, полагается, что этим химическим веществом является оксихлорид фосфора», — говорится в публикации.
Оксихлорид фосфора — это высокотоксичное соединение, которое значится в перечне аварийно химически опасных веществ (АХОВ).
По данным издания, на месте происшествия работают пожарные службы, сотрудники правоохранительных органов и медики.
К настоящему моменту о возможных пострадавших не сообщалось.
В феврале прошлого года несколько вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов в пригороде Детройта, по меньшей мере один из них содержал химические вещества.