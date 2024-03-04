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На заводе в британском Манчестере произошла утечка химикатов

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В британском городе Манчестере на заводе немецкой химической компании Lanxess произошла утечка, предположительно, оксихлорида фосфора.
На заводе в британском Манчестере произошла утечка химикатов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Manchester Evening News.

«Предположительная утечка химикатов произошла в здании Lanxess, полагается, что этим химическим веществом является оксихлорид фосфора», — говорится в публикации.

Оксихлорид фосфора — это высокотоксичное соединение, которое значится в перечне аварийно химически опасных веществ (АХОВ).

По данным издания, на месте происшествия работают пожарные службы, сотрудники правоохранительных органов и медики.

К настоящему моменту о возможных пострадавших не сообщалось. 

В феврале прошлого года несколько вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов в пригороде Детройта, по меньшей мере один из них содержал химические вещества.

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