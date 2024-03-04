Байден: Трамп попытается оспорить результат в случае проигрыша на выборах

Президент Соединённых Штатов Джо Байден выразил уверенность, что в случае его победы на президентских выборах США 2024 года бывший американский лидер Дональд Трамп попытается оспорить результат.

«Полагаю, что, если и когда я выиграю выборы, Трамп будет это оспаривать», — цитирует Байдена ТАСС.

Американский лидер добавил, что Трамп попытается «сделать всё», чтобы одержать победу на выборах.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия не ожидает перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента Соединённых Штатов.

По мнению Дональда Трампа, президент США Джо Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в стране.