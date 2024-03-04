Байден: Трамп попытается оспорить результат в случае проигрыша на выборах
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«Полагаю, что, если и когда я выиграю выборы, Трамп будет это оспаривать», — цитирует Байдена ТАСС.
Американский лидер добавил, что Трамп попытается «сделать всё», чтобы одержать победу на выборах.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия не ожидает перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента Соединённых Штатов.
По мнению Дональда Трампа, президент США Джо Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в стране.