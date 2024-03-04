В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах
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«В понедельник (4 марта 2024 года) Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив её в современный центр для будущих воздушных операций НАТО», — сказано в сообщении.
Отмечается, что авиабаза стала самым крупным проектом блока в Албании. Североатлантический альянс профинансировал усовершенствование базы, потратив на это около €50 млрд.
Ранее сообщалось, что США разместили бомбардировщики Б-52 на Гуаме.