В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах

НАТО заявило об открытии первой авиабазы альянса на Западных Балканах в Албании.

«В понедельник (4 марта 2024 года) Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив её в современный центр для будущих воздушных операций НАТО», — сказано в сообщении.

Отмечается, что авиабаза стала самым крупным проектом блока в Албании. Североатлантический альянс профинансировал усовершенствование базы, потратив на это около €50 млрд.

Ранее сообщалось, что США разместили бомбардировщики Б-52 на Гуаме.