Myśl Polska: Польшу желают втянуть в конфликт на Украине
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Автор публикации отметил, что стране не обязательно отправлять своих граждан в зону конфликта и разрушать Польшу.
Он подчеркнул, что польские политики постоянно «талдычат» о том, что конфронтация с Россией неизбежна и это только вопрос времени.
«Всё это — методическая, многократно обкатанная и просто подлая ложь», — добавило издание.
Ранее Politico сообщила, что Польша и страны Прибалтики воспротивятся попыткам урегулировать ситуацию вокруг украинского конфликта.