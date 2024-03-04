Польшу всеми силами пытаются втянуть в украинский конфликт, который не касается Варшавы, говорится в статье Myśl Polska.

Автор публикации отметил, что стране не обязательно отправлять своих граждан в зону конфликта и разрушать Польшу.

Он подчеркнул, что польские политики постоянно «талдычат» о том, что конфронтация с Россией неизбежна и это только вопрос времени.

«Всё это — методическая, многократно обкатанная и просто подлая ложь», — добавило издание.

Ранее Politico сообщила, что Польша и страны Прибалтики воспротивятся попыткам урегулировать ситуацию вокруг украинского конфликта.