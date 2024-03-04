RT в Telegram
Подпишись

Myśl Polska: Польшу желают втянуть в конфликт на Украине

Короткая ссылка
Польшу всеми силами пытаются втянуть в украинский конфликт, который не касается Варшавы, говорится в статье Myśl Polska.
Myśl Polska: Польшу желают втянуть в конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © rzelich

Автор публикации отметил, что стране не обязательно отправлять своих граждан в зону конфликта и разрушать Польшу.

Он подчеркнул, что польские политики постоянно «талдычат» о том, что конфронтация с Россией неизбежна и это только вопрос времени.

«Всё это — методическая, многократно обкатанная и просто подлая ложь», — добавило издание.

Ранее Politico сообщила, что Польша и страны Прибалтики воспротивятся попыткам урегулировать ситуацию вокруг украинского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить