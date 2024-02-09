Польша и прибалтийские страны воспротивятся попыткам урегулировать ситуацию вокруг украинского конфликта, пишет издание Politico.

«Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, сопротивление этих стран урегулированию конфликта можно объяснить тем, что они воспримут это как факт того, что Запад их бросает.

Ранее младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян в статье для Politico высказал мнение, что стратегия сдерживания без излишнего провоцирования России со стороны Европейского союза может стать основой мира на Украине.