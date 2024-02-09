RT в Telegram
Подпишись

Politico: политика сдерживания может стать основой мира на Украине

Короткая ссылка
Стратегия сдерживания без излишнего провоцирования России со стороны Европейского союза может стать основой мира на Украине. Такое мнение в статье для издания Politico высказал младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян.
Politico: политика сдерживания может стать основой мира на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Rehulian Yevhen

«Одним из способов справиться с этой тревогой могла бы стать стратегия сдерживания, ориентированная на Европу», — говорится в публикации.

Автор статьи уточнил, что эта стратегия должна быть нацелена на смягчение разного рода опасений без излишнего провоцирования и давления на Россию.

По словам ДерСимоняна, Франция и Германия уже начали движение в этом направлении.

Обозреватель добавил, что источником напряжённости отношений между Россией и странами Европы является факт присутствия американских войск на границе. Автор предложил заменить эти войска на немецкие и французские, что, по его мнению, позволит снизить градус конфронтации среди стран Польши и Прибалтики с Россией.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить