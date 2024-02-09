Politico: политика сдерживания может стать основой мира на Украине
- Gettyimages.ru
- © Rehulian Yevhen
«Одним из способов справиться с этой тревогой могла бы стать стратегия сдерживания, ориентированная на Европу», — говорится в публикации.
Автор статьи уточнил, что эта стратегия должна быть нацелена на смягчение разного рода опасений без излишнего провоцирования и давления на Россию.
По словам ДерСимоняна, Франция и Германия уже начали движение в этом направлении.
Обозреватель добавил, что источником напряжённости отношений между Россией и странами Европы является факт присутствия американских войск на границе. Автор предложил заменить эти войска на немецкие и французские, что, по его мнению, позволит снизить градус конфронтации среди стран Польши и Прибалтики с Россией.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.