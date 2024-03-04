В ФРГ приняли к сведению слова России о незавершённой денацификации в Германии

В МИД ФРГ приняли к сведению слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о незавершённой денацификации в Германии.

«Мы не в первый раз слышим подобные высказывания от близких к правительству или даже относящихся к власти в России лиц, и мы принимаем их к сведению. Мы не позволим этому запугать нас», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера.

Ранее Захарова заявила, что перехваченные переговоры немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост показали, что в Германии не завершён процесс денацификации.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.