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Лавров заявил о планах Запада «прибрать к рукам» руководство Молдавии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада намерены «прибрать к рукам» руководство Молдавии.
Лавров заявил о планах Запада «прибрать к рукам» руководство Молдавии
  • © РИА Новости / МИД РФ

Об этом министр сказал в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Как отметил Лавров, западные страны после развала СССР начали вклиниваться в отношения России и её соседей, что видно по проводимой ими политике в Центральной Азии и Закавказье.

«Это видно и в европейской части бывшего СССР: Украина, Молдавия, которую просто открыто готовят в преемницы Украины с точки зрения «прибирания к рукам» всего её руководства», — констатировал Лавров.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что действующие власти Молдавии являются проводниками навязанного Западом политического курса.

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