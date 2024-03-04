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В ЕК заявили, что пока не готовы блокировать поставки российского зерна в ЕС

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Еврокомиссия пока не готова блокировать поставки российского зерна в страны ЕС, заявил представитель ЕК Эрик Мамер.
В ЕК заявили, что пока не готовы блокировать поставки российского зерна в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Frolova_Elena

«Вы знаете, что Евросоюз не вводил санкции против российского зерна. Для нас остаётся абсолютным приоритетом сохранение доступа российского зерна на мировой рынок, что важно для наших партнёров во всём мире», — цитирует его ТАСС.

В декабре 2023 года Россия впервые за полтора года вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз.

ЕС нарастил закупки зерна из России в десять раз за год — до 180 тыс. т.

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