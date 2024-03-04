Еврокомиссия пока не знает сроков начала переговоров о приёме Украины в ЕС

Еврокомиссия пока не знает, когда представит в Совет Евросоюза проект мандата на переговоры с Украиной о её приёме в ЕС.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что Еврокомиссия намерена представить положение о переговорах «как можно раньше».

«Мы намерены сделать это до конца марта. Но когда Совет утвердит его, мы не знаем, это вопрос к Совету ЕС», — цитирует Мамера ТАСС.

По оценкам бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера, членство Украины в ЕС смертельно для польских фермеров. Как считает бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, вступление Украины в ЕС в ближайшие пять лет маловероятно.