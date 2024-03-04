RT в Telegram
Подпишись

Еврокомиссия пока не знает сроков начала переговоров о приёме Украины в ЕС

Короткая ссылка
Еврокомиссия пока не знает, когда представит в Совет Евросоюза проект мандата на переговоры с Украиной о её приёме в ЕС.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что Еврокомиссия намерена представить положение о переговорах «как можно раньше».

«Мы намерены сделать это до конца марта. Но когда Совет утвердит его, мы не знаем, это вопрос к Совету ЕС», — цитирует Мамера ТАСС.

По оценкам бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера, членство Украины в ЕС смертельно для польских фермеров. Как считает бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, вступление Украины в ЕС в ближайшие пять лет маловероятно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить