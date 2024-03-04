Медведев: на выборах в США нет тёмной лошадки, но есть два старых коня

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, есть ли на президентских выборах в США тёмные лошадки, заявил, что видит пока только «двух старых коней».

«Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не тёмная лошадка, а две старых лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят в соответствии с русской поговоркой, но они есть, и мне кажется, что шансы победить есть у каждого. Если Трампа окончательно не законопатят в тюрьму, то его могут избрать», — сказал Медведев, выступая на марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия не ожидает перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента Соединённых Штатов.

По мнению Дональда Трампа, президент США Джо Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в стране.