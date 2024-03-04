Медведев: там, где появляются янки, — жди беды
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
США «разжигают по всей планете войны» под предлогом распространения демократии, заявил Медведев. Цель вполне прозрачна — зарабатывание денег, уверен он.
«Они стремятся везде насадить собственные ценности и устои, шлют советчиков и приводят к власти удобных правителей. Вообще, там, где появляются янки, — жди беды», — сказал зампред Совбеза.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Соединённые Штаты пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом.