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Медведев: там, где появляются янки, — жди беды

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Там, где появляются янки, — жди беды, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Америка и её сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира, подчеркнул он, выступая на марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
Медведев: там, где появляются янки, — жди беды
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

США «разжигают по всей планете войны» под предлогом распространения демократии, заявил Медведев. Цель вполне прозрачна — зарабатывание денег, уверен он.

«Они стремятся везде насадить собственные ценности и устои, шлют советчиков и приводят к власти удобных правителей. Вообще, там, где появляются янки, — жди беды», — сказал зампред Совбеза.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Соединённые Штаты пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом.

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