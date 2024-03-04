Там, где появляются янки, — жди беды, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Америка и её сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира, подчеркнул он, выступая на марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

США «разжигают по всей планете войны» под предлогом распространения демократии, заявил Медведев. Цель вполне прозрачна — зарабатывание денег, уверен он.

«Они стремятся везде насадить собственные ценности и устои, шлют советчиков и приводят к власти удобных правителей. Вообще, там, где появляются янки, — жди беды», — сказал зампред Совбеза.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Соединённые Штаты пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом.