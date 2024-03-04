Захарова заявила об уничтожении ЕС Соединёнными Штатами через санкции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что США антироссийскими санкциями и навязыванием своей воли уничтожают конкурентоспособность Европейского союза.

«Для Соединённых Штатов при состоянии их экономики, экономического провала необходимо давить, гасить, преследовать своих конкурентов. Они конкурентов видят и в России, и в Китае, но, что самое фантастическое, они видят конкурентов в своих собственных союзниках — в Европейском союзе», — заявила она на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024).

По её словам, вводя антироссийские санкции и понимая, что Россия будет отвечать, они заставляют и ЕС вводить санкции.

«Соединённым Штатам нужно всеми способами сделать так, чтобы Европейский союз больше не конкурировал ни в экономическом, ни в финансовом, ни в геополитическом плане с самими США. Они, вводя антироссийские санкции, рассчитывают на рикошет, рассчитывают на контрсанкции», — отметила Захарова.

Представитель МИД России указала, что европейские компании уже перебираются в США.

«Это уплата налогов в Соединённых Штатах, это удар по всей экономике Европейского союза», — заключила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада в отношении России наносят вред прежде всего европейской экономике и американским компаниям.