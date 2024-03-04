RT в Telegram
Подпишись

País: арестованный за связь с ЦРУ испанский разведчик отвечал за данные о России

Короткая ссылка
Один из двух агентов Национального разведывательного центра Испании (CNI), которых арестовали в 2023 году по делу о работе на ЦРУ, был главой «особо чувствительного направления» испанской секретной службы — России, пишет газета El País со ссылкой на источники.

«По данным источников, знакомых с ходом расследования, он является видным аналитиком, кадровым военным ВМФ, имеющим большой опыт работы в разведке», — отмечают журналисты.

Арест подозреваемого, «ответственного за информацию о России», вызвал сильное потрясение в испанской разведке, пишет газета.

Издание напоминает, что скандальный арест произошёл в сентябре 2023 года и вызвал дипломатические трения между Мадридом и Вашингтоном.

В декабре 2023 года из Испании выслали по меньшей мере двух сотрудников посольства Соединённых Штатов в Мадриде, которые подозреваются в шпионаже и подкупе агентов Национального разведывательного центра с целью получения секретной информации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить