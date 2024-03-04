País: арестованный за связь с ЦРУ испанский разведчик отвечал за данные о России
«По данным источников, знакомых с ходом расследования, он является видным аналитиком, кадровым военным ВМФ, имеющим большой опыт работы в разведке», — отмечают журналисты.
Арест подозреваемого, «ответственного за информацию о России», вызвал сильное потрясение в испанской разведке, пишет газета.
Издание напоминает, что скандальный арест произошёл в сентябре 2023 года и вызвал дипломатические трения между Мадридом и Вашингтоном.
В декабре 2023 года из Испании выслали по меньшей мере двух сотрудников посольства Соединённых Штатов в Мадриде, которые подозреваются в шпионаже и подкупе агентов Национального разведывательного центра с целью получения секретной информации.