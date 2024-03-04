Сийярто: условия для организации встречи Орбана и Зеленского ещё не созрели
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сийярто, для такой встречи нужны некоторые предварительные условия и на данный момент они ещё не готовы для организации встречи.
Он добавил, что встреча Орбана и Зеленского будет иметь смысл, если Украина выполнит все требования Будапешта, которые касаются венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
В конце января Сийярто заявил, что Венгрии и Украине ещё предстоит долгий путь до встречи Орбана и Зеленского.