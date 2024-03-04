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Сийярто: условия для организации встречи Орбана и Зеленского ещё не созрели

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Условия для организации встречи премьера Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского ещё не созрели, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Сийярто, для такой встречи нужны некоторые предварительные условия и на данный момент они ещё не готовы для организации встречи.

Он добавил, что встреча Орбана и Зеленского будет иметь смысл, если Украина выполнит все требования Будапешта, которые касаются венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

В конце января Сийярто заявил, что Венгрии и Украине ещё предстоит долгий путь до встречи Орбана и Зеленского.

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