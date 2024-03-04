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DM: спецслужбы предупредили власти Британии о росте террористической угрозы

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Сотрудники спецслужб Британии предупредили британские власти о резком росте террористической угрозы в государстве. Об этом пишет газета Daily Mail.

Как отмечается в материале, сотрудники спецслужб Великобритании предупредили членов парламента о том, что угроза террористической атаки в стране резко возрастает.

Уточняется, что предупреждение было сделано из-за того, что спецслужбы Британии перехватывают много разговоров экстремистского характера на небывалом со времён событий 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах уровне. Газета со ссылкой на источник сообщила, что существует реальный риск скоординированной террористической атаки в Британии или нападения с участием террориста-одиночки.

В январе заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник заявил, что в стране за прошлый год было зафиксировано около 40 тыс. ложных сообщений об угрозе взрывов, захвата заложников и совершения тяжких преступлений.

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