Макгрегор: подводный флот России может потопить корабли противника в Атлантике

Российский подводный флот способен потопить корабли США, если Пентагон решит перебросить армию в Европу в случае гипотетического конфликта двух держав, считает бывший советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор.

Своё мнение он выразил в интервью Стивену Гарднеру. По словам Макгрегора, Россия не является морской сверхдержавой, но у неё есть подводный флот.

«И этот подводный флот способен потопить корабли, которые отправят воевать с ней. Мы просто не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что подводные лодки в Атлантическом океане потопят всё, что будет идти туда из Северной Америки», — сказал собеседник журналиста.

По мнению Макгрегора, сегодня есть только два вида кораблей — подводная лодка и её цель.

Третьего февраля в Северодвинске торжественно вывели из эллинга подводный крейсер «Князь Пожарский» проекта «Борей-А».