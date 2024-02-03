В Северодвинске вывели из эллинга подводный крейсер «Князь Пожарский»
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«Таким образом, завершён стапельный период строительства четвёртого серийного корабля модернизированного проекта, которым является АПК «Князь Пожарский», — приводит сообщение Министерства обороны ТАСС.
Атомный подводный крейсер воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.
В Министерстве обороны ранее подчеркнули, что Военно-морской флот России в 2024 году усилят в том числе ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт».