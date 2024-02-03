В Северодвинске вывели из эллинга подводный крейсер «Князь Пожарский»

В Северодвинске торжественно вывели из эллинга подводный крейсер «Князь Пожарский» проекта «Борей-А».

«Таким образом, завершён стапельный период строительства четвёртого серийного корабля модернизированного проекта, которым является АПК «Князь Пожарский», — приводит сообщение Министерства обороны ТАСС.

Атомный подводный крейсер воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

В Министерстве обороны ранее подчеркнули, что Военно-морской флот России в 2024 году усилят в том числе ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт».