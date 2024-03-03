Партия «Свободная Саксония» подала иск против офицеров бундесвера

Партия «Свободная Саксония» подала иск в Генпрокуратуру ФРГ против офицеров бундесвера из-за обсуждения атаки на Крымский мост с помощью ракет Taurus.

По мнению истца, переговоры военных подпадают под ст. 13 Международного уголовного кодекса ФРГ («Преступление агрессии»).

«Атака на Крымский мост с участием Германии положила бы начало агрессивной войне против России и, возможно, стала бы отправным пунктом для третьей мировой войны», — говорится в заявлении.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

В Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.