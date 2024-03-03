Симоньян рассказала, как не попадаться на фейки в СМИ

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян встретилась с участником СВО Владимиром Перфильевым на полях марафона «Знание.Первые» и ответила на его вопрос, как не вестись на фейки в СМИ.

«Спасибо вам за то, что вы делаете, мы просто гордимся вами. Пусть вас Господь хранит», — сказала она ему, когда он представился.

Отвечая на его вопрос о том, как отличить правду от фейков, главред RT посоветовала строго выбирать источники информации и ориентироваться на российские ресурсы с репутацией.

«Зайдите на новостные источники, которым вы доверяете. РИА, RT. Ну какие-то серьёзные, хорошие российские ресурсы с репутацией, да. И посмотрите: если там этого нет, значит, этого нет. Значит, это фейк», — отметила она.

Ранее Симоньян рассказала о важности разделения понятий честности и непредвзятости в журналистике.