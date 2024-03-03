Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, выступая на Всемирном фестивале молодёжи, напомнила о важности умения разделять понятия честности и непредвзятости в журналистике.

«Давайте мы будем разделять понятия: честный и непредвзятый. Это разные вещи. Честным нужно быть обязательно, непредвзятым быть не нужно, особенно человеку из Севастополя», — отметила Симоньян во время сессии «Россия сегодня: история в каждом дне».

Главред RT подчеркнула, что «непредвзятости не бывает».

«Непредвзятость — это фишка, придуманная Би-Би-Си, чтобы скармливать нам и лишать нас и наших растущих журналистов (я помню, это всем рассказывала в 1990-е, даже в начале 2000-х), лишать нас патриотизма, лишать нас гражданственности, гражданской привязанности», — сказала Симоньян, напомнив призыв британской вещательной корпорации не употреблять в эфире слово «террорист» даже во время войны в Чечне.

Симоньян предложила гостям мероприятия не бояться быть предвзятыми.

«Будьте предвзятыми в том смысле, что любите свою Родину. Любовь — это предвзятость. Любите свой Севастополь, любите нашу общую Россию, работайте на благо её честно. А честность — это не так сложно, каждый человек внутри себя знает, врёт он или нет», — добавила выступающая, отвечая на вопрос девушки из Севастополя.

Вместе с этим с фактчекингом в журналистике дело обстоит сложнее, добавила Симоньян. Она обратила внимание на развитие искусственного интеллекта и создание фейков, которые даже специалисты не могут распознать.

RT вёл прямую трансляцию мероприятия.