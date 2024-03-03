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Президент Латвии Ринкевичс в соцсети возразил Маску в дискуссии о НАТО

Президент Латвии заявил Маску, что НАТО создано для защиты мира от России

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на рассуждения предпринимателя Илона Маска о том, что НАТО нужно было расформировать после распада СССР в 1991 году. Латвийский политик не согласился с высказыванием миллиардера и ответил ему в соцсети X.
Президент Латвии Ринкевичс в соцсети возразил Маску в дискуссии о НАТО
  • Gettyimages.ru

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было создано, существует и будет существовать — это Россия и другие враги свободного мира», — написал Ринкевичс на своей странице.

Илон Маск ранее согласился с мнением бизнесмена из США Дэвида Сакса о том, что НАТО нужно было расформировать после распада СССР в 1991 году. Миллиардер подчеркнул, что не понимает, почему НАТО продолжает функционировать, ведь его главный конкурент — Организация Варшавского договора — больше не существует.

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