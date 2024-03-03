Президент Латвии Ринкевичс в соцсети возразил Маску в дискуссии о НАТО
Президент Латвии заявил Маску, что НАТО создано для защиты мира от России
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«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было создано, существует и будет существовать — это Россия и другие враги свободного мира», — написал Ринкевичс на своей странице.
Илон Маск ранее согласился с мнением бизнесмена из США Дэвида Сакса о том, что НАТО нужно было расформировать после распада СССР в 1991 году. Миллиардер подчеркнул, что не понимает, почему НАТО продолжает функционировать, ведь его главный конкурент — Организация Варшавского договора — больше не существует.