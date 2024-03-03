Маск согласился с мнением, что НАТО нужно было расформировать в 1991 году
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По словам Сакса, вместо роспуска Североатлантический альянс начал расширяться, что приводило к росту враждебности в мире.
«Правда», — ответил на публикацию Маск.
Миллиардер подчеркнул, что не понимает, почему НАТО продолжает функционировать, ведь его главный конкурент — Организация Варшавского договора — больше не существует.
Ранее Маск согласился с мнением, что западным странам следует признать ДНР, ЛНР и Крым российскими.