Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что западным странам следует признать ДНР, ЛНР и Крым российскими.

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс в соцсети Х сообщил, что конфликт вокруг Украины необходимо завершить, «оставив России Крым, Донецк, Луганск».

«К сожалению, это правда», — отреагировал на это Маск.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.