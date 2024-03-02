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Маск согласился с мнением, что Западу следует признать Донбасс и Крым российскими

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Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что западным странам следует признать ДНР, ЛНР и Крым российскими.
Маск согласился с мнением, что Западу следует признать Донбасс и Крым российскими
  • Gettyimages.ru

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс в соцсети Х сообщил, что конфликт вокруг Украины необходимо завершить, «оставив России Крым, Донецк, Луганск».

«К сожалению, это правда», — отреагировал на это Маск.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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