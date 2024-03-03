RT в Telegram
Подпишись

Боевики убили 170 жителей трёх деревень в Буркина-Фасо

Короткая ссылка
Жители трёх деревень в области Северная в Буркина-Фасо стали жертвами боевиков. Как сообщил агентству AFP прокурор района Уахигуя Али Бенджамин Кулибали, от рук нападавших погибли 170 человек.
Боевики убили 170 жителей трёх деревень в Буркина-Фасо
  • AP

В сообщении, текст которого приводит ТАСС, уточняется, что нападение было совершено на деревни Комсилга, Нодин и Сороэ. Первые сведения о произошедшем поступили правоохранителям 25 февраля.

К какой именно группировке относятся устроившие расправу над жителями деревень боевики, пока неизвестно. Их принадлежность устанавливается.

Ранее власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации заговора, целью которого являлась дестабилизация ситуации в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить