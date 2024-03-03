Боевики убили 170 жителей трёх деревень в Буркина-Фасо

Жители трёх деревень в области Северная в Буркина-Фасо стали жертвами боевиков. Как сообщил агентству AFP прокурор района Уахигуя Али Бенджамин Кулибали, от рук нападавших погибли 170 человек.

В сообщении, текст которого приводит ТАСС, уточняется, что нападение было совершено на деревни Комсилга, Нодин и Сороэ. Первые сведения о произошедшем поступили правоохранителям 25 февраля.

К какой именно группировке относятся устроившие расправу над жителями деревень боевики, пока неизвестно. Их принадлежность устанавливается.

Ранее власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации заговора, целью которого являлась дестабилизация ситуации в стране.