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Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации заговора по дестабилизации страны

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Официальный представитель правительства Буркина-Фасо Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого заявил о ликвидации сети, стремившейся дестабилизировать ситуацию в западноафриканской стране.

Об этом информирует Burkina24.

По данным портала, участниками сети были действующие и уволенные военные, гражданские лица и активисты.

В сентябре власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки переворота.

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