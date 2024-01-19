Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации заговора по дестабилизации страны
Официальный представитель правительства Буркина-Фасо Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого заявил о ликвидации сети, стремившейся дестабилизировать ситуацию в западноафриканской стране.
Об этом информирует Burkina24.
По данным портала, участниками сети были действующие и уволенные военные, гражданские лица и активисты.
В сентябре власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки переворота.
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