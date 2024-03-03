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WSJ: Иран обсуждал с Суданом создание военно-морской базы

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Иран обсуждал с Суданом создание своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря, однако переговоры ни к чему не привели.
WSJ: Иран обсуждал с Суданом создание военно-морской базы
  • Gettyimages.ru

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника суданской разведки Ахмеда Хасана Мухаммеда, Иран намеревался осуществлять контроль за морскими перевозками.

Помимо этого, Тегеран рассчитывал использовать базу для сбора разведданных и разместить там военные корабли.

В обмен на это Иран пообещал Судану поставить вертолётоносец. Однако переговоры не увенчались успехом, так как Хартум не пожелал осложнять отношения с США и Израилем.

Ранее телеканал NBC сообщил о кибератаке США против иранского военного корабля, собиравшего разведывательную информацию о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе.

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