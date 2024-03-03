Глава МИД Венгрии собирается приехать на «Атомэкспо» в Сочи

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что собирается приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи.

Он подчеркнул, что сотрудничество России и Венгрии в области ядерной энергетики является очень успешным, передаёт РИА Новости.

«Да, меня пригласили на «Атомэкспо», я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между Россией и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», — добавил министр.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи приехали участники более чем из 170 стран.