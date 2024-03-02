Чернышенко: на Всемирный фестиваль молодёжи приехали участники более чем из 170 стран
- РИА Новости
«Ощущения невероятно праздничной атмосферы, так как сюда приехал практически весь мир, больше 170 стран», — сказал он.
Чернышенко отметил, что испытывает лёгкое ощущение доброго дежавю Олимпийских игр в Сочи.
«Огромная радость, что так эффективно используется здесь, в Сириусе, инфраструктура олимпийского наследия», — подчеркнул он.
Ранее Чернышенко заявил, что Россия сегодня задаёт тренды мирового спортивного движения, и призвал укреплять спортивный суверенитет страны.
Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.