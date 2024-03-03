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Пушков: к худшему будущему Европу ведут её правящие элиты

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заблуждается, когда говорит о том, что победа России на Украине станет ударом для экономики Евросоюза, так как к худшему будущему Европу ведут её же правящие элиты.

Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что первый удар по европейской экономике был нанесён самим Брюсселем в 2022 году, когда ЕС пошёл на «большой энергетический разрыв» с Россией.

«Выигрывают от всего этого США, но никак не Европа. Её экономический локомотив — немецкая экономика — почти остановился», — добавил Пушков.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

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