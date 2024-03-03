Пушков: к худшему будущему Европу ведут её правящие элиты
Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что первый удар по европейской экономике был нанесён самим Брюсселем в 2022 году, когда ЕС пошёл на «большой энергетический разрыв» с Россией.
«Выигрывают от всего этого США, но никак не Европа. Её экономический локомотив — немецкая экономика — почти остановился», — добавил Пушков.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.