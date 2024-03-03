Замглавы МИД России Галузин и спецпредставитель КНР обсудили украинский конфликт

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился в Москве со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем. Они обсудили конфликт на Украине и его урегулирование.

Стороны констатировали, что любая дискуссия политико-дипломатического урегулирования невозможна без участия российских представителей.

«При этом было отмечено, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними «диалоговые» форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию для обсуждения по урегулированию украинского конфликта.