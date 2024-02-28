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Спецпредставитель правительства Китая приедет в Россию с визитом в марте

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Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте посетит Россию, Украину и ряд европейских стран, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Спецпредставитель правительства Китая приедет в Россию с визитом в марте
  • AP
  • © Andy Wong

«Ли Хуэй с 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун обсудили в ходе встречи в Москве конфликт на Украине и ситуацию на Корейском полуострове.

До этого российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин сообщили, что товарооборот России и КНР раньше целевого срока преодолел отметку в $200 млрд.

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