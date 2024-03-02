Французский политик: перехваченный разговор военных ФРГ показал лживость НАТО

Перехваченный разговор немецких офицеров доказал лживость НАТО, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО, которая уже ведёт войну непосредственно с Россией», — написал он в своём микроблоге.

По словам Филиппо, волнение ФРГ объясняется тем, что канцлер Германии Олаф Шольц понимает: его поймали с поличным.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии.