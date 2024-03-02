Французский политик: перехваченный разговор военных ФРГ показал лживость НАТО
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«Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО, которая уже ведёт войну непосредственно с Россией», — написал он в своём микроблоге.
По словам Филиппо, волнение ФРГ объясняется тем, что канцлер Германии Олаф Шольц понимает: его поймали с поличным.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Минобороны ФРГ инициировало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии.