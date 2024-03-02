В США сообщили, что продолжат сбрасывать по воздуху гумпомощь в сектор Газа

В ближайшие недели США продолжат сбрасывать по воздуху гуманитарную помощь жителям сектора Газа, сообщили в Белом доме.

«Сегодняшний сброс по воздуху был успешным и является важным тестом, показывающим, что мы можем делать это снова в предстоящие дни и недели», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, Вашингтон также рассматривает возможность отправлять гуманитарные грузы в Газу по воде.

Ранее сообщалось, что США сбросили 66 пакетов гумпомощи в регион. В состав гуманитарного груза вошла только еда — воду и медикаменты США в сектор Газа не отправили.