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CNN: США начали сбрасывать по воздуху гумпомощь в сектор Газа

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США начали сбрасывать по воздуху гумпомощь в сектор Газа.
CNN: США начали сбрасывать по воздуху гумпомощь в сектор Газа
  • AP

Как сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, в операции задействовано три самолёта C-130. Всего было сброшено 66 пакетов.

Уточняется, что в состав гуманитарного груза вошла только еда — воду и медикаменты США в сектор Газа не отправили.

Ранее американский лидер Джо Байден снова оконфузился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину вместо сектора Газа.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметно ослабление когнитивных функций.

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