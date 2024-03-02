CNN: США начали сбрасывать по воздуху гумпомощь в сектор Газа

США начали сбрасывать по воздуху гумпомощь в сектор Газа.

Как сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, в операции задействовано три самолёта C-130. Всего было сброшено 66 пакетов.

Уточняется, что в состав гуманитарного груза вошла только еда — воду и медикаменты США в сектор Газа не отправили.

Ранее американский лидер Джо Байден снова оконфузился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину вместо сектора Газа.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметно ослабление когнитивных функций.