Байден оговорился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину

Президент США Джо Байден снова оконфузился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину вместо сектора Газа, сообщает пресс-пул Белого дома.

«США присоединятся к друзьям из Иордании и другим с тем, чтобы обеспечить доставку грузов на Украину по воздуху», — цитирует его ТАСС.

Также американский лидер заявил, что в Вашингтоне будут работать над открытием других маршрутов доставки помощи на Украину, в том числе морскими коридорами.

«Помощи, поступающей в Газу, сейчас недостаточно», — сказал Байден.

Ранее президент США назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа своим профессором.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметно ослабление когнитивных функций.