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Корреспондент RT Боуз: Запад пытается «отрубить» каналы информации

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Запад пытается «отрубить» каналы информации, которых он боится, заявил корреспондент RT Чей Боуз на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе.

«Если вам кто-то говорит, что не нужно слушать RT, на мой взгляд, это прямое указание на то, что нужно слушать RT», — сказал Боуз.

Он также задался вопросом, почему в западных странах, которые якобы защищают свободу слова, не разрешают людям слушать все независимые СМИ.

«Те, кто получают выгоду от войны, влияют на медиа, которые освещают эту войну. Именно поэтому они так умело этим пользуются», — ответила ему главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступающая модератором дискуссии.

На полях Всемирного фестиваля молодёжи прошла стратегическая сессия «Фейки, дипфейки, нейросети: вызовы и возможности новых технологий». RT вёл прямую трансляцию.

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