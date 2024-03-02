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Журналист Хейсканен: в Финляндии растёт число желающих переехать в Россию

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В Финляндии растёт количество тех, кто хочет переехать в Россию из-за русофобии и фашизма, рассказал финский журналист Кости Хейсканен RT.
Журналист Хейсканен: в Финляндии растёт число желающих переехать в Россию
  • РИА Новости

К журналисту и раньше приходили люди с жалобами на притеснения, а на днях он получил смс от русскоязычной семьи, которая хочет перебраться в Россию. Хейсканен решил обратиться в Госдуму, чтобы узнать, как поддержать их и других желающих.

Он рассказал о «русофобском инфаркте», который произошёл во время зимних Игр в Лахти — тогда на улицах появились флаги разных стран, в том числе российские. Травят даже коренных финнов, которые высказывают об «ужасной России» свою точку зрения, а не вторят тезисам местных СМИ, добавил журналист.

1 марта Александр Стубб вступил в должность президента Финляндии, который утверждал, что не будет поддерживать политические отношения с руководством России в случае победы на выборах.

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