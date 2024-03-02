Сийярто: Венгрии не нужен транзит через Украину, пока есть «Турецкий поток»
- РИА Новости
«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учётом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — сказал РИА Новости министр на полях дипломатического форума в Анталье.
Сийярто добавил, что «чем больше источников, тем лучше».
«Поэтому мы открыты для дискуссии», — подытожил он.
28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что ЕК интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины.