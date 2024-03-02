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Сийярто: Венгрии не нужен транзит через Украину, пока есть «Турецкий поток»

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Венгрии для энергобезопасности не нужен транзит газа через Украину, так как есть «Турецкий поток», но страна открыта для дискуссий, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто: Венгрии не нужен транзит через Украину, пока есть «Турецкий поток»
  • РИА Новости

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учётом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — сказал РИА Новости министр на полях дипломатического форума в Анталье.

Сийярто добавил, что «чем больше источников, тем лучше».

«Поэтому мы открыты для дискуссии», — подытожил он.

28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что ЕК интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины.

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