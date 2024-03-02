Сийярто: Венгрии не нужен транзит через Украину, пока есть «Турецкий поток»

Венгрии для энергобезопасности не нужен транзит газа через Украину, так как есть «Турецкий поток», но страна открыта для дискуссий, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учётом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — сказал РИА Новости министр на полях дипломатического форума в Анталье.

Сийярто добавил, что «чем больше источников, тем лучше».

«Поэтому мы открыты для дискуссии», — подытожил он.

28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что ЕК интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины.